Hazard gaat verlengen en stelt Real Madrid teleur: ‘Ja, ik ga bijtekenen’

Eden Hazard gaat bijtekenen bij Chelsea. De spelmaker van de regerend landskampioen van Engeland werd de afgelopen weken hevig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en de Londenaren zouden volgens veel buitenlandse media hun spelmaker moeten laten gaan, maar de Belg verschaft tegenover de Daily Mail duidelijkheid.

Hazard was donderdagavond, net als veel andere spelers uit de Premier League, aanwezig bij de jaarlijkse NBA-evenement in de 02 Arena in Londen en daar sprak de aanvallende middenvelder zich uit over zijn toekomst. "Ja", is het korte doch duidelijke antwoord van Hazard op de vraag of hij van plan is om bij te gaan tekenen bij de club van manager Antonio Conte.

"Ik denk dat Thibaut (Courtois, red.) dat eerst gaat doen. Dan ga ik tekenen", aldus de creatieveling, die op dit moment tot medio 2020 vastligt op Stamford Bridge. Ook Courtois, die tot medio 2019 vastligt, zou azen op een transfer, maar dit wordt dus door Hazard ontkend. Naar verluidt gaat de doelman na zijn handtekening circa 225.000 euro per week verdienen; Hazard zou de bestbetaalde speler uit de Premier League gaan worden.