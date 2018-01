De Jong ‘verbaast totaal niet’: ‘Dan weet je wat je binnenhaalt’

Nigel de Jong vertrok vorige week transfervrij bij Galatasaray en had in 1. FSV Mainz 05 gelijk een nieuwe werkgever gevonden. De carrière van de verdedigende middenvelder leek als een nachtkaars uit te gaan bij de Turkse topclub, maar De Jong gelooft dat hij bij de Bundesliga-club weer kan vlammen. Ook Jan Olde Riekerink heeft vertrouwen in De Jong.

"Ik snap dat mensen ervan opkijken, maar mij verbaast het totaal niet", antwoordt de trainer op de vraag van het Algemeen Dagblad of De Jong een verrassende en realistische transfer maakt. Olde Riekerink werkte met de Jong samen bij Ajax en bij Galatasaray. "Bij Galatasaray heb ik als trainer zelf ervaren hoe gedreven hij nog is. En hoe fit. Fysiek en mentaal brengt Nigel het nog op om te presteren."

De Jong had het niet naar zijn zin in de MLS bij Los Angeles Galaxy; hij miste de voetbal- en prestatiecultuur van Europa en leverde zijn contract in. Toen Olde Riekerink hoorde van die onvrede, vroeg hij hem bij Galatasaray. "Net als Sneijder en Heitinga trainde ik Nigel al toen hij een ventje van tien was bij Ajax. Dan weet je wat je binnenhaalt aan karakter en kwaliteit."

"Bij mij speelde hij vorig seizoen alles en ook in de kleedkamer was hij belangrijk als persoonlijkheid", aldus de oefenmeester. De Jong zelf hoopt ook op goede prestaties bij de Bundesliga-club. "Het is toch één van de topcompetities van Europa. Ik hou van de Duitse Pünktlichkeit. Van het team heb ik een duidelijk beeld. Mainz is een georganiseerde ploeg en ze proberen aanvallend te spelen."