Castaignos speelt voor eigen psycholoog: ‘Ik doe dat nu acht maanden’

Luc Castaignos keerde afgelopen zomer terug in de Eredivisie. Bij Sporting Portugal moest hij Bas Dost voor zich dulden en had hij weinig kans op speelminuten. Bij Vitesse hoopte hij weer een vaste basiskracht te worden, maar dat lukte hem niet. In Arnhem wordt de ex-aanvaller van onder meer Feyenoord en Internazionale op de bank behouden door Tim Matavz. Castaignos erkent in een dip te zitten en probeert er door middel van hard werken en praten met familie uit te komen. Ook schrijft hij de emoties sinds kort van zich af. “Dat lucht enorm op”, aldus Castaignos.

Castaignos kwam dit seizoen al wel zestien keer in actie namens Vitesse in de Arnhemmers, maar startte in de competitie slechts twee keer vanuit de basis. Scoren deed hij pas één keer. “De laatste jaren zijn moeilijk”, vertelt de 25-jarige spits tegenover het Algemeen Dagblad. “Bij Feyenoord ging alles vanzelf. Ik leefde in een droom. Nu zit ik in een dip. Dan is het knokken. Nou, er kan veel over mij gezegd worden, maar ik ben niet vies van hard werken. Dan nog, tobben doe ik wel. Kijk, de eerste maanden bij Vitesse vallen tegen. Als topsporter streef ik het maximale resultaat na. Dat is er niet, maar bekijk het ook eens van de andere kant. Ik heb bij Vitesse al meer gespeeld dan bij Sporting.”

De aanvaller heeft het moeilijk met zijn rol als reserve in de ploeg van trainer Henk Fraser. Hij praat er veel over, met zijn familie en zaakwaarnemer. “Maar ik heb zelf ook een methode. Ik schrijf emoties en frustraties van me af”, vervolgt Castaignos. “Dat kan op de tablet, de mobiel of gewoon op papier. Ik verzamel niets. Er ligt thuis dus geen stapel met notities. Ik schrijf ook niet volzinnen. Ik hoef niet aan punten en komma’s te doen en er komt straks ook geen boek. Ik schrijf zaken van me af en dat lucht enorm op. Ik lees het vervolgens ook niet eens terug. Het krijgt gewoon allemaal even een plek”, aldus de voormalig jeugdinternational, die erkent dat hij de methode heeft overgenomen van zijn vriendin. “Ik doe dat nu ongeveer acht maanden en het geeft mij een heel goed gevoel. Ik ben zo een beetje mijn eigen psycholoog.”