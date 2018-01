‘Younes is geen Podolski, maar het zegt wel iets over hoe Löw denkt’

Amin Younes is zijn basisplaats bij Ajax verloren aan Justin Kluivert. Met een aflopend contract op zak en het WK in Rusland voor de deur, is het niet verwonderlijk dat de Duits international aast op een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. Directeur spelersbeleid Marc Overmars heeft echter al aangegeven dat de club liever in huis houdt en het niet ondenkbaar is dat de buitenspeler komende zomer gratis vertrekt. Een langer verblijf bij Ajax zouden de kansen op deelname aan het WK verkleinen, zo lijkt het. Oud-voetballer Erik Meijer denkt echter dat Younes ook als bankzitter bij Ajax een goede kans maakt om mee met Duitsland naar het WK te gaan.

“Löw ziet in hem een speler met specifieke kwaliteiten”, vertelt de oud-aanvaller in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Eén tegen Eén. Soms heeft hij een invaller nodig tegen wie hij zegt: blijf de tegenstander opzoeken. En dat kan Younes in de kleine ruimte wel. Bovendien heeft hij een prima indruk achtergelaten op de momenten dat hij bij de selectie zat. Löw houdt vaak vast aan dezelfde namen. Een selectie van een man of dertig. Dat heeft hem veel succes opgeleverd. In het verleden hield hij ook altijd vast aan Lukas Podolski, terwijl die bij zijn club niet veel meer speelde. Podolski is een andere categorie dan Younes natuurlijk, maar het zegt wel iets over hoe Löw denkt.”

Younes kwam dit seizoen in negen competitiewedstrijden tot een doelpunt. Toen hij geblesseerd raakte, koos de inmiddels ontslagen Marcel Keizer voor Kluivert op links en dat bleek een schot in de roos. Sindsdien moet Younes genoegen nemen met een plek op de bank en is de kans klein dat hij de Nederlands jeugdinternational in de tweede seizoenshelft uit de basis speelt. Aan Voetbal International liet Overmars deze week weten dat er liever niet wordt meegewerkt aan een transfer van Younes. “Elke speler wil dan een stap hogerop. Maar sportief staat voor ons voorop. Qua buitenspelers is het momenteel dun bezet bij ons, dus we laten hem niet zomaar gaan."