Nijland schiet voorstel FOX af: ‘Daar maak je geen hond blij mee’

FOX Sports heeft een voorstel ingediend om in de toekomst wedstrijden te spelen op zondagavond om 20.00 uur. Met name bij FC Groningen is dat voorstel niet goed ontvangen. Algemeen directeur Hans Nijland heeft geen goed woord over voor het idee. “Hoe bedenk je het? Onbestaanbaar. Daar maak je geen hond blij mee”, reageert hij tegen Voetbal International.

In Groningen heeft men dit seizoen veel moeite om het stadion vol te krijgen bij thuiswedstrijden en met een speeltijd van 20.00 uur op zondagavond, denkt Nijland niet dat het stadion er voller op wordt. “We hebben het hartstikke goed met ons tv-contract, maar we moeten niet doorslaan. Legere stadions zijn qua uitstraling niet in het belang van FOX. Minder binding met de fans ook niet”, aldus Nijland, die van mening is dat er te weinig rekening wordt gehouden met de supporters. “Voorbeeld: Feyenoord tegen Roda JC stond geprogrammeerd op Kerstavond. Als veel katholieke Limburgers naar de mis willen. Waarom houden we daar geen rekening mee? Zelf speelden we om half één in Kerkrade. Onze supporters vertrokken om zeven uur! Dat begint op werk te lijken.”

Nijland vindt dat het nieuwe seizoen van de Eredivisie niet al in augustus moet beginnen, maar pas in september. Hij doet dan ook een oproep aan de KNVB en Eredivisie. “Dit seizoen openden we tegen Heerenveen. Normaal gesproken stijf uitverkocht. Maar we hadden tweeduizend lege plekken. Want het was begin augustus. Dan ligt iedereen nog op het strand van Ameland of aan de Costa Brava. We schieten ons in eigen voet.”