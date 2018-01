Cocu geniet in Florida van ‘bomber’: ‘En met links en rechts, hè?’

Maximiliano Romero heeft tijdens het trainingskamp van PSV in Florida een goede indruk achtergelaten op hoofdtrainer Phillip Cocu. Hoewel de Argentijnse spits, voor 10,5 miljoen euro overgenomen van Veléz Sarsfield, licht geblesseerd raakte en voorlopig aan de kant staat, is de coach ervan overtuigd dat technisch manager Marcel Brands een topper in huis heeft gehaald. “Het is echt een speler die bewust afwerkt tussen de palen. Niet blind rammen. Dan weer laag in de hoek, dan weer hoog. Of even een balletje verlengen. En met links en rechts, hè?”, aldus Cocu.

Romero raakte tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten licht geblesseerd aan zijn bovenbeen. Daardoor moest hij het oefendel met Corinthians (1-1) laten schieten en ontbreekt hij ook tegen Fluminense. “Misschien had hij die wedstrijd eventueel een stukje gespeeld, maar dat gaan we nu ook niet doen”, zegt Cocu in De Telegraaf, de krant die de negentienjarige spits ‘een echte bomber’ noemt. “Hij zal natuurlijk moeten wennen aan onze manier van werken en spelen. De trainingsintensiteit is heel anders dan die jongens gewend zijn. Meer interval, kortere partijtjes, kortere acties. Daar zal hij de tijd voor krijgen.”

Vanaf de tribune zag Romero eerder deze week hoe Sam Lammers tegen Corinthians de 1-1 maakte. De Nederlandse spits heeft al aangegeven open te staan voor een verhuur, zeker nu zijn kansen op speelminuten zijn geslonken met de komst van Romero. Lammers heeft op het trainingsveld al een goede indruk gekregen wat voor spits PSV in huis heeft gehaald met de Argentijn. “Hij heeft natuurlijk pas een paar keer meegetraind, maar hij maakt een goede indruk”, aldus Lammers. “Voor zijn leeftijd is het een sterke jongen. Hij doet het goed, volgens mij.”