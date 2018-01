‘LaLiga-club meldt zich officieel bij Feyenoord voor overbodige Nelom’

Feyenoord neemt mogelijk nog deze maand afscheid van Miquel Nelom. De 27-jarige linkervleugelverdediger heeft bij de Rotterdamse club weinig zicht op speeltijd en zou zijn loopbaan kunnen voortzetten in de Spaanse competitie.

Nelom staat volgens Voetbal International namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Deportivo Alavés, momenteel de nummer achttien in LaLiga. Het contract van de linksback loopt aan het einde van dit seizoen af bij Feyenoord, dat bij een winterse transfer dus nog een kleine vergoeding zou overhouden aan hem. Alavés heeft zich inmiddels officieel bij Feyenoord gemeld voor Nelom.

De verdediger zou zelf niet onwelwillend tegenover een transfer naar de Spaanse degradatiekandidaat staan. Hij moest Ridgeciano Haps aan het begin van dit seizoen al voor zich dulden in de pikorde op linksbackpositie en inmiddels lijkt ook Tyrell Malacia hem voorbij te zijn gestreefd. Alavés versterkte zich eerder dit seizoen ook al met John Guidetti.

Mocht Nelom ervoor kiezen te vertrekken bij Feyenoord, dan komt er na zesenhalf jaar een einde aan het huwelijk tussen beide partijen. De geboren Rotterdammer werd in de zomer van 2011 transfervrij opgepikt bij Excelsior en speelde sinds 127 wedstrijden voor de club in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor twee doelpunten. Dit seizoen staat de teller op zes competitieduels, waarvan drie als basisspeler.