PSV'er aast op dominantere rol: 'Ik moet meer aan de bal komen'

Gastón Pereiro is niet tevreden over de manier waarop hij zich dit seizoen ontwikkelt. De Uruguayaanse creatieveling was in de achttien competitiewedstrijden die PSV speelde weliswaar veertienmaal basisspeler, maar slaagde er maar mondjesmaat in zijn stempel te drukken op het spel van de koploper. Pereiro is zelf dan ook kritisch.

De 22-jarige aanvallende middenvelder is alweer bezig aan zijn derde seizoen in Eindhovense dienst. In de eerste seizoenshelft deze voetbaljaargang was hij in zeventien duels in de Eredivisie pas goed voor vijf doelpunten en één assist. "Ik ben zelf ook niet helemaal tevreden over de eerste helft van het seizoen. Ik wil altijd meer en beter", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Pereiro kan uit de voeten als nummer tien, maar werd in de eerste seizoenshelft door trainer Phillip Cocu ook regelmatig gebruikt op de flank. Hij beseft dat zijn positie bij PSV niet onomstreden is. "Natuurlijk wil ik alles spelen en het ligt aan mezelf of dat ook gebeurt. Ik moet ervoor zorgen dat ik meer aan de bal kom en er dan goede dingen mee doe. Dat is mijn kracht", vervolgt de linkspoot, die benadrukt dat hij zich nog voldoende kan verbeteren. "Beter meeverdedigen, mijn kopkracht meer benutten. Het zijn allemaal zaken waar ik in de tweede helft van het seizoen de aandacht op leg."