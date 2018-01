Arsenal haalt opgelucht adem: ‘Ik zou binnen een paar dagen terug moeten zijn’

Arsenal kan opgelucht ademhalen. De blessure die Jack Wilshere overhield aan de EFL Cup-wedstrijd van woensdagavond tegen Chelsea blijkt mee te vallen. De middenvelder viel kort na rust uit met een enkelblessure, maar hij laat zelf via social media weten binnen enkele dagen terug te keren op het trainingsveld.

Wilshere moest zich op Stamford Bridge tien minuten na rust laten vervangen, nadat hij een voorzet van Victor Moses blokkeerde. Manager Arsène Wenger liet direct na afloop weten dat de Engelsman het competitieduel van Arsenal van aankomend weekeinde met Bournemouth sowieso aan zich voorbij moet laten gaan, maar dat van een ernstige blessure op het eerste oog geen sprake leek.

De linkspoot bevestigt de woorden van Wenger donderdagavond via Instagram. “Bedankt voor alle berichten en support gisteravond. Het goede nieuws is dat ik binnen een paar dagen terug zou moeten zijn", schrijft Wilshere. De middenvelder stond sinds 31 juli 2011 liefst 1001 dagen aan de kant met blessureleed, waardoor onmiddellijk werd gevreesd voor opnieuw een lange periode buiten het veld. Die vrees lijkt nu dus ongegrond.

Wilshere verkeert de laatste weken sowieso in uitstekende vorm. De middenvelder heeft zich in de maand december opgewerkt tot een basisspeler bij the Gunners en droeg tegen Chelsea zelfs de aanvoerdersband. Of zijn toekomst ook in het Emirates Stadium ligt, is desondanks niet zeker, aangezien zijn huidige contract aan het einde van dit seizoen afloopt.