‘Hoe goed hij ook is: Van Dijk is een garantie voor een plek bij de top vier’

Virgil van Dijk hoopt zondagmiddag tegen Manchester City in de Premier League te debuteren voor Liverpool. De Oranje-international maakte vorige week in de FA Cup tegen Everton zijn debuut voor the Reds en imponeerde toen direct. Jamie Redknapp is gecharmeerd van de kwaliteiten van Van Dijk en stelt dat Liverpool met het binnenhalen van de verdediger bijzonder goede zaken heeft gedaan.

Liverpool telde begin deze maand ruim tachtig miljoen euro neer om Van Dijk los te weken bij Southampton, maar Redknapp benadrukt dat de komst van de stopper broodnodig was. "De problemen van Liverpool de laatste seizoenen hebben altijd achterin gelegen. Ik heb vanaf dag één gezegd dat hij een speler is die Liverpool bijzonder goed kan gebruiken", wordt de analist geciteerd door Sky Sports. "Hij brengt de ploeg defensieve structuur. Ik zeg al een tijdje dat ze een leider nodig hebben."

Tegenover de komst van Van Dijk stond het vertrek van Philippe Coutinho naar Barcelona. Redknapp denkt niet dat het verlies van de Braziliaanse spelmaker Liverpool zal opbreken in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van manager Jürgen Klopp staat momenteel vierde in de Premier League. "Met de komst van Van Dijk heeft Liverpool zich verzekerd van een plek bij de top vier", is de oud-middenvelder stellig. "Het vertrek van Coutinho zou een reden zijn om aan te kunnen nemen dat ze buiten de top vier zullen eindigen, maar hoe goed hij ook is: Van Dijk is een garantie voor een plek bij de top vier."