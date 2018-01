Gemiste kansen breken sc Heerenveen op tegen Anderlecht

SC Heerenveen heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht niet winnend weten af te sluiten (0-0). Het team van trainer Jurgen Streppel kreeg de beste kansen op het trainingskamp in La Manga, maar scoorde niet.

Heerenveen was in het eerste kwart de bovenliggende partij en was dicht bij een doelpunt, maar Michel Vlap liet twee mogelijkheden onbenut. In het restant van de eerste helft solliciteerde ook Henk Veerman naar een treffer, maar hij stuitte na 38 minuten op het laatste moment op de verdedigers van Anderlecht.

In de tweede helft wist zowel Heerenveen als Anderlecht weinig meer te creëeren. De Belgen profiteerden niet van een fout van Stijn Schaars en een voorzet van Denzell Dumfries kwam niet bij Morten Thorsby terecht, waardoor de doelpuntloze stand op het bord bleef staan.