Manchester City kan Braziliaan vergeten: ‘Ik ben hier gelukkig’

Federico Rodrigues Santos, kortweg Fred, staat naar verluidt in de belangstelling van Manchester City, maar Josep Guardiola lijkt de komst van de middenvelder voorlopig te kunnen vergeten. De 24-jarige Fred zegt in een interview met Globo Esporte zijn contract te hebben verlengd tot de zomer van 2023.

“Een vriend van mij vertelde over de interesse van Manchester City en Guardiola. Ik ben blij dat mijn spel gewaardeerd wordt in Europa”, zo wordt de Braziliaan geciteerd. “Maar er is geen contact met Guardiola geweest, alles is nog gewoon hetzelfde. Mijn zaakwaarnemer heeft mij ook nog niets verteld.”

“Ik heb een nieuw vijfjarig contract met Shakhtar ondertekend. Ik ben hier gelukkig en wil in de Champions League blijven tonen wat ik kan. Als er interesse is, dan moet men met mijn zaakwaarnemer gaat praten, maar ik blijf rustig”, besluit Fred, die in 2013 overkwam van Internacional. De zesvoudig international speelde tot dusverre 142 wedstrijden voor Shakhtar.

Afgelopen zondag zei Fred nog gevleid te zijn door de vermeende belangstelling uit de Premier League: “Guardiola is een geweldige coach en City een geweldig team. Ik zou daar zeker weten een stuk beter worden, dat moet ik ook. Voor mij was het prachtig nieuws, helemaal op kerstavond. Nu moet ik mijn werk voortzetten en zorgen dat de hele wereld mij ziet.”