VVV doet zaken met Derby County en gaat praten met Real Madrid

VVV-Venlo heeft zich weten te versterken met Emil Riis Jakobsen. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Derby County, zo maken de Limburgers donderdag via de officiële kanalen bekend.

Jakobsen, die bij de club uit de Championship in het tweede elftal speelde, trainde voor Kerst al een week mee bij de club van trainer Maurice Steijn. “Hij is een echte spits. Doelgericht en balvast. Mooi dat hij erbij komt tot het einde van het seizoen”, reageert manager voetbal Stan Valckx op de website van VVV.

De negentienjarige Jakobsen, voormalig jeugdinternational, begon zijn loopbaan bij Randers FC en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Derby County. Hij heeft zijn debuut voor het eerste elftal van manager Gary Rowett nog altijd niet gemaakt.

Peeters

Tegenover de komst van Jakobsen staat waarschijnlijk het vertrek van Mink Peeters. De negentienjarige linksbuiten speelde dit seizoen pas negentig minuten voor VVV en is ‘niet gelukkig’ met zijn rol, schrijft Voetbal International. Het weekblad voegt eraan toe dat Real evenmin te spreken is over het gebrek aan speeltijd van Peeters en dat beide clubs ‘de komende dagen’ in gesprek gaan om Peeters’ toekomst te bespreken.