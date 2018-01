Zoet: ‘We geven wel weer het signaal af dat we nooit opgeven’

PSV speelde in de nacht van woensdag op donderdag zijn eerste wedstrijd in de Florida Cup en de Eindhovenaren moesten uiteindelijk na strafschoppen capituleren voor de Braziliaanse topclub Corinthians. Jeroen Zoet was ondanks de teleurstellende afloop wel te spreken over de strijdlust van zijn ploeg, die dankzij een late gelijkmaker van Sam Lammers veerkracht wist te tonen.