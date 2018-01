‘In overleg met PSV sta ik open voor een stap, als dat ook goed voor mij is’

Sam Lammers was vorig seizoen in de Jupiler League goed voor zeventien doelpunten en de teller voor de spits staat in de eerste helft van de huidige voetbaljaargang ook alweer op zeven treffers. Veel kansen in de hoofdmacht heeft dat echter nog niet opgeleverd en het is niet uitgesloten dat Lammers in de tweede seizoenshelft elders ervaring op gaat doen in de Eredivisie.

Sparta Rotterdam werd de afgelopen weken als een van de gegadigden genoemd en Lammers heeft zelf ook wel wat meegekregen van de interesse in zijn persoon: “Het is niet zo dat ik er concreet iets over heb gehoord. In overleg met PSV sta ik open voor een stap in de komende maanden, als dat goed is voor mijn ontwikkeling. Ik wil graag minuten maken op het hoogste niveau”, vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

VIDEO ?? | Met dit doelpunt? voorkwam Sam Lammers vannacht dat PSV verloor van SC Corinthians Paulista! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 januari 2018

Lammers kwam tot nu toe dit seizoen tot 105 minuten in de Eredivisie, waarin hij het net niet wist te vinden. De spits kwam in de afgelopen voetbaljaargang vijf keer in actie voor de hoofdmacht van Phillip Cocu en was daarin goed voor twee doelpunten. Met Luuk de Jong, Jürgen Locadia en nieuwkomer Maximiliano Romero is de concurrentie voor de spitspositie fors in Eindhoven.