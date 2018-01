Roda JC heeft Schalke-aanvaller op proef: ‘Hij mag verhuurd worden’

Roda JC Kerkrade kijkt in de winterse transferperiode om zich heen voor een extra aanvaller en de Limburgers hun aanwinst voor de rest van het seizoen mogelijk gevonden. 1Limburg meldt namelijk dat Donis Avdijaj momenteel op proef is en donderdagochtend voor het eerst heeft meegetraind met de Roda-selectie.

De 21-jarige aanvaller van Schalke 04 heeft in Gelsenkirchen geen uitzicht op speelminuten bij de hoofdmacht en die Knappen hopen dat hij nu elders ervaring op kan doen: “Donis heeft speeltijd nodig op het hoogste niveau. We kijken om ons heen om hem voor het restant van het seizoen te kunnen verhuren”, liet technisch directeur Christian Heidel donderdag weten via de officiële kanalen van zijn club.

Avdijaj beschikt zowel over een Duits als Kosovaars paspoort en speelde nadat hij voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Duitsland uitkwam in maart van het afgelopen jaar zijn eerste, en tot nu toe enige, interland voor Kosovo. De schaduwspits maakt sinds 2011 deel uit van de jeugdopleiding van Schalke, dat hem toen oppikte bij VfL Osnabrück. Tussen januari 2015 en juni 2016 speelde hij anderhalf jaar op huurbasis voor Sturm Graz.