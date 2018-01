‘Man United wil Man City ondanks persoonlijk akkoord loef afsteken’

Alexis Sánchez heeft volgens verschillende Engelse media onlangs een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester City over een weeksalaris van ruim 280 duizend euro en de koploper van de Premier League lijkt er alle vertrouwen in te hebben dat de Chileen in januari, of anders aankomende zomer, naar het Etihad Stadium komt. The Citizens moeten er echter voor vrezen op het laatste moment forse concurrentie te krijgen, aangezien ook Manchester United zich in de race lijkt te mengen.

Onder meer The Guardian en Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio melden donderdagmiddag dat the Red Devils zich in de afgelopen uren met een bod bij Arsenal hebben gemeld. Sánchez beschikt in Londen over een aflopend contract, waardoor hij aan het einde van het seizoen gratis op te pikken valt. City heeft eerder deze week naar verluidt 22,5 miljoen euro geboden om de aanvaller in januari over te kunnen nemen en United zou zich nu met een bod van 28 miljoen bij the Gunners hebben gemeld.

José Mourinho is daarnaast bereid om Arsène Wenger tegemoet te komen door Henrikh Mkhitaryan in de deal te betrekken, waardoor Arsenal meteen een vervanger in huis heeft. De salariseisen van de Armeniër, die op Old Trafford 225 duizend euro per week verdient, kunnen wel voor complicaties zorgen. Arsenal zelf zou Malcom van Girondins Bordeaux als gewenste vervanger zien van Sánchez. De Braziliaan moet vijftig miljoen euro kosten.

Een langer verblijf van Sánchez bij Arsenal is ook niet helemaal uitgesloten, aangezien Wenger eerder liet weten te verwachten dat hij zijn contract nog gaat verlengen: “Ja, dat is wat ik verwacht en wat ik ook wil. Ik vind dat hij een belangrijke speler is." De 29-jarige aanvaller speelt sinds de zomer van 2014 voor Arsenal, dat hem toen voor 42,5 miljoen euro oppikte bij Barcelona.