‘Ik riep naar Nouri: ‘Zet me niet voor schut, zet me niet voor schut’’

Dominique Kivuvu kwam in het verleden uit voor Telstar en NEC, speelde Champions League met CFR Cluj en maakte zijn laatste minuten vorig seizoen voor FC Oss. In het shirt van de ploeg uit de Jupiler League stond hij in de afgelopen voetbaljaargang tegenover Jong Ajax, waar de geboren Amsterdammer ook buurtgenoot Abdelhak Nouri tegenkwam op het veld.

“Ik had hem als jonge jongen vaak op de pleintjes van Geuzenveld zien voetballen en hij is een goede vriend van mijn broertje. Op een gegeven moment kwam hij aan de buitenkant van het veld op me af dribbelen. Ik weet hoe hij iemand voor paal kan zetten met zijn techniek, dus ik riep: ‘Zet me niet voor schut, zet me niet voor schut! Ik wil niet op YouTube.’ Hij moest lachen en speelde de bal af. Riep hij later: ‘Kivuvu, natuurlijk ga ik dat niet bij jou doen. Je komt uit de buurt’”, blikt hij terug in gesprek met VICE Sports.

Kivuvu zocht de familie van Nouri na het drama rond de Ajacied verschillende keren op en ging ook mee naar de moskee. De situatie van Abdelhak Nouri zorgt ervoor dat Kivuvu op een andere manier in het leven is gaan staan. Voetbal kwam in het verleden voor hem op de eerste plaats, maar hij beseft nu dat gezondheid het allerbelangrijkste is.

De dertigjarige transfervrije middenvelder werkt momenteel met personal trainer Stefano Seedorf aan zijn conditie in de hoop snel weer door een club uit binnen- of buitenland opgepikt te worden: “We werken aan kracht, uithoudingsvermogen en snelheid. Als ik me zo blijf voelen, weet ik zeker dat ik nog vier jaar kan voetballen.”