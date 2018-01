‘AZ meldt zich bij FC Groningen; eerste gesprek levert niets op’

Oussama Idrissi vertrekt mogelijk naar AZ. De Alkmaarders hebben zich volgens RTV Noord gemeld bij FC Groningen voor de 21-jarige aanvaller. Idrissi, wiens contract doorloopt tot medio 2020, bereidt zich momenteel met de selectie van Ernest Faber in Spanje voor op de tweede seizoenshelft.

Volgens een verslaggever van RTV Noord werd het donderdagochtend in Marbella duidelijk dat er iets speelde rond Idrissi. “Hij kwam al bellend het trainingsveld op. Dat is absoluut not done”, klinkt het. “Vermoedelijk sprak Idrissi met zijn zaakwaarnemer. Daarna ging hij in gesprek met trainer Ernest Faber en praatte hij met andere spelers.”

De selectie van AZ is eveneens in Spanje op trainingskamp, slechts circa twintig kilometer van de plaats waar Groningen verblijft. Algemeen directeur Hans Nijland en technisch directeur Ron Jans hebben woensdagavond gesproken met een afvaardiging van de club uit Alkmaar. Vooralsnog hangt een akkoord niet in de lucht. Het verschil tussen vraag en aanbod is nog te groot.