‘Liverpool krijgt voor totaal van 95 miljoen toch medewerking van Leipzig’

Liverpool deed afgelopen zomer vast zaken voor juli 2018 door Naby Keïta voor 75 miljoen euro over te nemen van RB Leipzig. De middenvelder zou volgens het oorspronkelijke akkoord het hele seizoen 2017/18 afmaken in de Bundesliga, maar daar kan binnenkort toch verandering in komen. Onder meer BILD en The Guardian melden dat Keïta wellicht een halfjaar eerder de overstap maakt.

Liverpool nam onlangs afscheid van Philippe Coutinho, die voor een bedrag dat op kan lopen tot 160 miljoen euro naar Barcelona is vertrokken. De Engelsen hebben daardoor een vacature op het middenveld en zouden er niet afwijzend tegenover staan om een paar maanden eerder over Keïta te kunnen beschikken. RB Leipzig toonde zich tot nu toe niet bereid om mee te werken aan een dergelijke deal, maar volgens BILD begint de houding in Saksen te veranderen.

Liverpool zou bereid zijn 15 tot 20 miljoen euro bovenop het al eerder overeengekomen bedrag te betalen, waardoor de totale transfersom op kan lopen tot 95 miljoen euro. Hoewel Leipzig het geld door de steun van Red Bull niet per se nodig heeft, moet de club vanwege de Financial Fair Play-reglementen van de UEFA wel zorgen voor extra inkomstenstromen.

Keïta slaagt er daarnaast in de eerste seizoenshelft niet in om dezelfde indruk te maken als hij in de afgelopen voetbaljaargang deed. De Duitse boulevardkrant meldt dat zijn ploeggenoten denken dat de Guinees al met zijn hoofd bij Liverpool zit en daardoor niet volledig gefocust is op zijn spel bij die Roten Bullen. De keuze van Keïta om zijn Duitse lessen te laten zitten voor Engelse les heeft naar verluidt voor verder kwaad bloed gezorgd.