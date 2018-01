Advocaat moet dinsdagavond alleen Foppe de Haan voorrang verlenen

Sparta Rotterdam wacht al sinds 29 oktober op de eerste overwinning in de Eredivisie. Sinds de 2-1 zege op FC Groningen kwam de club uit Rotterdam-West niet verder dan twee remises en vijf nederlagen in zeven competitieduels. Vitesse stapte sinds 26 november niet meer als winnaar van het veld, in competitieverband: twee nederlagen en twee remises in vier duels. Opta blikt vooruit op het duel op Het Kasteel, dinsdagavond vanaf 20.00 uur.

O Sparta Rotterdam won slechts één van de laatste 25 Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse: acht remises, zestien nederlagen. De Rotterdammers pakten in de laatste elf competitieduels met Vitesse geen één keer de volle buit: drie remises, acht nederlagen.

O Sparta Rotterdam kwam in zes van de laatste negen Eredivisie-wedstrijden tegen Vitesse niet tot scoren. De Spangenaren kwamen in totaal tot drie doelpunten in deze duels.

O Vitesse is één van de drie clubs waartegen Sparta Rotterdam het afgelopen seizoen niet tot scoren kwam. Tegen geen ploeg had men vorig seizoen zo’n slecht doelsaldo als tegen Vitesse (-6).

O Bryan Linssen beleefde in 2017 zijn beste jaar ooit qua Eredivisie-goals en -assists (18). De aanvaller kwam tegen 21 Eredivisie-clubs tot een treffer of assist, maar nog niet tegen Sparta (twee ontmoetingen tot dusver).

O Nooit scoorde Sparta Rotterdam zo weinig in de eerste zeventien speelronden van een Eredivisie-seizoen als in de huidige jaargang: dertien treffers.

O Robert Mühren speelde slechts 34 minuten tegen Vitesse in de Eredivisie, maar scoorde tegen geen team vaker dan tegen de Arnhemmers: twee keer.

O Dabney dos Santos trof geen ploeg vaker in de Eredivisie dan Vitesse (zeven keer), maar wist nog niet tot een goal of assist te komen tegen de Arnhemmers.

O Dick Advocaat zal voor de 300e keer als trainer op de bank plaatsnemen bij een Eredivisie-duel (156 zeges, 60 remises, 83 nederlagen) en wordt met een leeftijd van 70 jaar en 111 dagen de een na oudste trainer in de Eredivisie (na Foppe de Haan, 72 jaar en 317 dagen op 8 mei 2016).

O Alleen Sparta (nul – vier nederlagen) pakte minder Eredivisie-punten afgelopen december dan Vitesse (twee – twee remises, twee nederlagen), hoewel de twee teams deze wedstrijd nog tegoed hebben.

O Alleen Feyenoord (55) kreeg dit seizoen voor de winterstop minder schoten op doel te verwerken dan Vitesse (69).