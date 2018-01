ADO maakt nog geen indruk in onderhandelingen: ‘Aanbieding is niet top’

Tyronne Ebuehi beschikt over een aflopend contract bij ADO Den Haag en de verdediger zou in de belangstelling staan van clubs als Norwich City en Benfica. De ploeg van Alfons Groenendijk doet pogingen om de rechtsback langer vast te leggen, maar lijkt te moeten vrezen dat Ebuehi aankomende zomer gratis de deur uit zal lopen.

“Ik vind de aanbieding die ik heb gekregen niet heel erg top. Ik mis een klein beetje waardering”, gaat hij bij Omroep West in op de poging van ADO om hem langer aan boord te houden. Ebuehi geeft echter wel aan dat hij niet per se hoeft te vertrekken uit het Cars Jeans Stadion: “Ik leer nog elke dag, ben blij met de spelers en trainers en als ik hier kan bijtekenen, dan zou ik dat heel graag doen. Maar ik ben ook gewoon eerlijk. Ik vind de aanbieding die ik heb gekregen niet heel erg top.”

Ebuehi ziet de geruchten over andere clubs met belangstelling langskomen in de geruchtenmolen, maar houdt zich daar verder nog niet echt mee bezig. Zo zou hij afgelopen zaterdag een wedstrijd van Norwich hebben bezocht terwijl hij op moment met ADO op trainingskamp in Belek was: “Ik zou ook een voorcontract getekend hebben. Dat klopt ook niet. Wanneer zou ik dat moeten doen dan? In mijn slaap?”

De verdediger maakte onlangs zijn debuut voor de nationale ploeg van Nigeria, waardoor hij ook kans maakt op deelname aan het WK van aankomende zomer. Dat de kans op speelminuten bij ADO hoger is dan bij een nieuwe club spreekt wel in het voordeel van de Hofstedelingen: “'Ik ben niet iemand die nu voor geld voetbalt. Dat is iets wat later komt. Het belangrijkste voor mij is mijn ontwikkeling. Ik moet beter worden en wil het hoogst haalbare halen.”