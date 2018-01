De Ridder terug bij Ajax: ‘Ik vond dit een superleuk verzoek’

Daniël de Ridder stopte in 2015 met voetballen en is vorig jaar teruggekeerd bij Ajax, de club waar hij werd opgeleid. De voormalig buitenspeler loopt mee als trainer bij de Ajax Vrouwen. Een trainerscursus heeft hij nog niet gevolgd, maar de 33-jarige De Ridder wil er bij het damesteam achter zien te komen of het trainersvak iets voor hem is. “Er staan nu ineens initialen op mijn trainingspak in plaats van een nummer. Het is wel een gekke gewaarwording, want eigenlijk voel ik mezelf nog een beetje speler.”

De Ridder kwam via Benno Nihom, de huidige hoofdtrainer, terecht bij de Ajax Vrouwen. “Ik ken hem al sinds de middelbare school, we hebben altijd contact gehouden. Hij is nog bij mij op bezoek geweest in Zwitserland toen ik bij Grashoppers speelde. Benno heeft zich op het trainersvak gestort en dat heb ik gevolgd”, aldus De Ridder op de clubwebsite. “Aan het begin van dit seizoen heeft Benno gevraagd of ik aan de slag wilde in zijn staf bij de Ajax Vrouwen. Ik vond dit een superleuk verzoek maar nog te vroeg. Ik wilde eerst uitzoeken of het trainerschap überhaupt iets voor mij was. Ik loop nu één keer in de week mee met de technische staf. Het is de ideale manier om te kijken of ik het leuk vind om op het veld te staan in een andere hoedanigheid dan speler.”

De Ridder noemt zichzelf ‘een sparringspartner op tactisch en technisch vlak’. “Op de dag dat ik bij de training ben richt ik me vooral op individuele benadering. Ik zie dan bepaalde dingen bij speelsters die ik vervolgens kort bespreek. Ik heb te weinig een beeld van het collectief om accenten te kunnen leggen. Maar dat is bewust gedaan.” Het is voor de voormalig jeugdinternational nog maar de vraag of hij daadwerkelijk door wil als trainer. “Veel oud-voetballers worden naar mijn mening te snel trainer omdat ze zoveel van het spel houden en denken dat ze het kunnen. Ik vind dat je als trainer heel andere eigenschappen nodig hebt dan als speler”, aldus De Ridder, die ook werkzaam is als analist bij de NOS.