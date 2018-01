‘Brann is het Feyenoord van Noorwegen, overal zit ons uitvak bomvol’

Waar de clubs uit de Eredivisie al volop in voorbereiding zijn voor de tweede seizoenshelft die later deze maand start, eindigde de vakantie van Vito Wormgoor pas afgelopen zondag. Hij maakt zich op voor een voorbereiding van twee maanden bij SK Brann, de club waar hij zich aanvoerder mag noemen. De 29-jarige verdediger voelt zich helemaal thuis bij zijn club uit Noorwegen. “In Nederland had ik alle Eredivisiestadions inmiddels wel gezien”, zegt hij tegenover Voetbal International.

De Noorse competitie gaat pas in maart weer van start. Twee maanden lang bereidt Wormgoor zich voor op wat komen gaat. “Omdat je in Nederland maar een beperkte tijd hebt voordat de competitie begint, gaat het gelijk flink tekeer. Bij een club in Noorwegen wordt het uitgesmeerd, waardoor ik het niet hinderlijk vind”, vertelt de verdediger. “Het is bovendien nog te koud daar, waardoor we twee keer twee weken op trainingskamp gaan naar de Spaanse zon.”

Wormgoor vertrok in 2016 uit de Eredivisie en tekende voor Aelesunds FK. Hij wist zich met de club te handhaven en had voldoende indruk gemaakt voor een overstap naar SK Brann. “Ik kon op dat moment voor het geld gaan in Turkije en Zuid-Korea, en er was ook interesse vanuit de Eredivisie, maar het Noorse avontuur beviel mij en mijn gezin wel heel goed. Met mijn vrouw en drie dochters maakten we de overstap naar Bergen.”

Bij zijn nieuwe club werd Wormgoor direct tot aanvoerder gekozen. Hij werd in zijn eerste seizoen door de supporters verkozen tot Speler van het Jaar. “De waardering is mooi en doet me goed. Brann is het Feyenoord van Noorwegen. Waar we ook spelen, overal zit ons uitvak bomvol. Dat zegt wel iets, want voor elk uitduel moeten we het vliegtuig pakken. Het voetbal is fysiek en opportunistisch, vergelijkbaar met het Engelse Championship denk ik.”