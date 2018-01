Neymar geeft uitleg na opvallende ‘gesponsorde actie’ na doelpunt

Paris Saint-Germain blijft domineren in Frankrijk en wist zich woensdagavond bij de laatste vier van de Coupe de la Ligue te scharen door Amiens met 0-2 te verslaan. De ploeg van Unai Emery kon mede door een doelpunt van Neymar zegevieren. Na afloop was vooral het feestvieren van de Braziliaan na de goal onderwerp van gesprek in de Franse media.

Neymar scoorde de openingstreffer door vanaf elf meter raak te schieten. Na zijn benutte strafschop plaatste de Braziliaan zijn schoen op zijn hoofd. Na afloop van het duel in het tweede bekertoernooi van Frankrijk ging het vooral over de manier van juichen van Neymar, een actie die onder andere gelijkenissen had met een eerdere viering van bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo.

Er werd volop gespeculeerd dat de actie van de 25-jarige aanvaller bedoeld was om reclame te maken voor Nike en de voetbalschoenen, die de Braziliaan pas sinds kort draagt. Na de wedstrijd volgde op Instagram echter snel een uitleg van Neymar; het was volgens hem een hommage. In een post feliciteerde de Braziliaan zijn vriend João Celso Moraes, die er de gewoonte van maakt om dingen op zijn hoofd te balanceren.