‘Tagliafico is een goede voetballer, maar hij zal nooit een sterspeler worden’

In de lange zoektocht van Ajax naar een geschikte linksback, is de club uitgekomen bij Nicolás Tagliafico. De Argentijnse verdediger heeft voor circa vier miljoen euro de overstap gemaakt van Independiente en bereidt zich momenteel met de selectie van trainer Erik ten Hag in Portugal voor op de tweede seizoenshelft. Zondag 21 januari kan hij zijn officiële debuut maken in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord. Voordat het Nederlandse publiek kennis kan maken met Tagliafico in het shirt van Ajax, omschrijft Alejandro Senestrari, sportjournalist van Perform, de kwaliteiten van de aankoop en zijn kansen op deelname aan het WK in Rusland. Bekijk de video hieronder.