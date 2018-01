Büttner gewild: ‘Belangstelling uit Duitsland, Engeland, Turkije en België’

Alexander Büttner lijkt te gaan vertrekken bij Vitesse, omdat de verdediger zich onprofessioneel zou hebben gedragen. De club heeft Büttner uit de selectie gezet en heeft te horen gekregen dat een nieuwe werkgever een goede vervolgstap zou zijn. Zaakwaarnemer Aleksandar Bursac zegt tegenover Voetbal International dat er veel interesse is voor zijn cliënt.

"Er is nog geen concrete aanbieding, maar wel veel belangstelling voor Alexander. Uit Duitsland, Engeland, Turkije en België bijvoorbeeld. Als hij weggaat, is de kans groter dat hij naar een buitenlandse club gaat, dan naar een Nederlandse club. Ik geloof echt dat hij nog steeds het niveau heeft om bij een mooie club te spelen. Misschien niet in de absolute top van de Bundesliga op dit moment, maar wel er net iets onder", aldus Bursac.

Eerder liet technisch directeur Marc van Hintum al weten dat Büttner mogelijk vertrekt: "We staan open voor verhuur of verkoop van Alexander Büttner." Volgens De Gelderlander voldoet Büttner al langere tijd niet aan de fitheidseisen van de Eredivisionist. "Langzaam verliest hij de aansluiting bij Vitesse. Ondanks waarschuwingen van de staf en trainer Henk Fraser. De Doetinchemmer mist het vuur en de discipline en verschijnt zelfs te laat op de training”, schreef de lokale krant.