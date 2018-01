‘Barcelona bereikt akkoord over nog geen zes miljoen euro’

Javier Mascherano ruilt Barcelona waarschijnljk in voor Hebei China Fortune. De club uit Catalonië heeft volgens Goal een bod van de club uit China geaccepteerd. Het gaat om een bedrag dat lager is dan 5,77 miljoen euro.

De Chinese voetbalbond voerde eind mei een regel in die inhield dat clubs die middels ‘kapitale uitgaven’ een speler halen, eenzelfde som als het transferbedrag moeten stoppen in een regeringsfonds dat bestemd is voor de opleiding van jonge voetballers en de promotie van het voetbal in China algemeen. Die regel geldt voor transfers vanaf 5,77 miljoen, vandaar dat Hebei China Fortune dat bedrag niet op tafel wenste te leggen voor Mascherano.

Barcelona mikte aanvankelijk op een transfersom van tien miljoen euro, maar is na lang onderhandelen akkoord gegaan met de wens van Hebei, zo klinkt het. Als de 33-jarige Mascherano zijn handtekening zet, gaat hij bij de club van trainer Manuel Pellegrini een jaarsalaris van zeven miljoen euro verdienen en samenspelen met onder anderen de aanvallers Ezequiel Lavezzi en Gervinho.

Mascherano kwam in 2010/11 over van Liverpool, tegen betaling van 24 miljoen euro. Daarvan kwam liefst vier miljoen euro uit de eigen zak van de Argentijn, die bovendien twintig procent minder ging verdienen ten opzichte van zijn loon op Anfield. De Argentijn won achttien prijzen met Barcelona en heeft officieel nog een contract tot medio 2019, met een transferclausule van honderd miljoen euro.