Clubicoon Arsenal verbijsterd: ‘Mensen lachen ons uit, zien het als grap’

Alex Iwobi werd onlangs beboet omdat hij 48 uur voor de confrontatie met Nottingham Forest nog feestvierde in Londen. Arsène Wenger liet de jongeling echter spelen tegen Forest en Chelsea, tot onbegrip van Ian Wright. De oud-voetballer zegt bij Sky Sports dat de Franse manager beter had moeten weten, zeker gezien de situatie waarin de club verkeert.

"In het huidige klimaat kan een jonge speler dat niet doen, bij een club waar ervaren spelers weg willen en er geen leiders zijn", aldus de Engelsman. "Wenger had een betere positie moeten innemen in deze kwestie. Een sterkere positie. Mensen lachen ons uit, ze zien het als een grap met wat er allemaal gebeurt. Spelers willen gewoon niet meer bij de club zijn. Het voelt alsof we de controle verliezen."

"Wat moet Theo (Walcott, red.) er wel niet van denken. Hij ziet dat een jonge gast minder dan 48 uur voor een wedstrijd uitgaat en nog steeds aan spelen toekomt. En dat jij gepasseerd wordt. Je moet op een gegeven moment aan je eigen toekomst denken. Ik kan me niet voorstellen dat dit onder José Mourinho of onder Sir Alex Ferguson bij Manchester United was gebeurd."

Op de vraag of Mesut Özil, die komende zomer uit zijn contract loopt, beter zou presteren bij het geïnteresseerde Manchester United dan bij Arsenal, antwoordt Wright: "Ja, dat denk ik. Hij is geen type speler die zijn team bij de lurven pakt en men er doorheen sleept. Maar als een team goed speelt, gaat hij oogstrelend voetballen. Met de spelers met wie hij bij United zou gaan spelen, zou hij ongelooflijk zijn. Hij is geweldig en met de juiste ploeg en de juiste beweging om hem heen, is hij een van de beste die ik heb gezien."