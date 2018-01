‘Crystal Palace neemt spits voor elf miljoen euro over van stadsgenoot’

Diafra Sakho maakt de overstap van West Ham United naar Crystal Palace. Sky Sports meldt dat de Senegalese aanvaller donderdag medisch gekeurd wordt en overstapt voor een transfersom tussen de 11,2 en 13,5 miljoen euro.

Sakho was in de zomer al uit op een vertrek bij West Ham en leek ook zijn zin te krijgen, maar op de laatste dag van de window ketste een transfer naar Stade Rennes af. Nu lijkt de achtvoudig international, drie doelpunten, dus alsnog te vertrekken bij de huidige nummer vijftien van de Premier League.

Sakho was dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden goed voor twee doelpunten en in totaal staat de teller bij West Ham op 24 treffers in 71 officiële wedstrijden. Hij kwam eerder uit voor FC Metz, Boulogne en Génération Foot in zijn thuisland.