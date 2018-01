Nijhuis en Blom ‘nadelig’ voor Ajax en Feyenoord: ‘Zie je wel’

Uit een onderzoek gepubliceerd door De Telegraaf kwam naar voren dat Bas Nijhuis geen gunstige scheidsrechter is voor Ajax. De Amsterdammers halen de afgelopen jaren onder leiding van de arbiter relatief minder punten. "Het is een periode zó erg geweest, dat ik wedstrijden van Ajax kreeg toebedeeld tegen mindere tegenstanders en die zelfs niet werden gewonnen", lacht Nijhuis.

Nijhuis en zijn vakgenoten zijn momenteel bijeen op de KNVB-campus in Zeist voor een driedaagse trainingsstage. Hoewel de scheidsrechters benadrukken duels natuurlijk niet bewust te beïnvloeden, werd er onderling volop grappen gemaakt over de uitkomsten van het onderzoek. Zo zou de aanstelling van Kevin Blom bijvoorbeeld negatief zijn voor Feyenoord.

"Ik kom precies uit een omgeving (Gouda, red.) waar veel mensen Feyenoord-minded zijn", zegt Blom tegenover De Telegraaf. "’Zie je wel’, kreeg ik direct van hun te horen", zegt Blom, die wel een verklaring heeft. "Neem je de resultaten van Feyenoord onder mijn leiding over mijn hele vijftienjarige carrière, dan hadden de verhoudingen dichter bij het gemiddelde gelegen. In het begin fluit je vaak de topclubs tegen de mindere tegenstanders. Later krijg je grote- en topduels."

Ed Janssen, die heeft aangegeven dat hij na komende zomer stopt als scheidsrechter na vijftien jaar profvoetbal, kwam uit het onderzoek naar voren als de meest gunstige scheidsrechter voor de traditionele topclubs in Nederland. "Dat komt dus omdat ik vaker de duels tegen de kleintjes heb gefloten", aldus Janssen. "Die nuance breng ik graag aan. Ajax-Excelsior en zo. Dan loopt je niet zo snel uit de pas."