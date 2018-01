Cristiano Ronaldo is de grootste schrik in de clubgeschiedenis van Villarreal

Sinds de winst van het WK voor clubteams won Real Madrid, dat momenteel vierde staat in LaLiga, maar één van de laatste vier officiele duels: twee remises, een nederlaag. Villarreal, dat maar vier punten minder heeft dan de regerend landskampioen, hoopt de goede reeks van de laatste weken in uitduels te continueren. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdag vanaf 16.15 uur.

O Real Madrid won slechts twee van de laatste vijf ontmoetingen met Villarreal in LaLiga: twee remises, één nederlaag. Deze twee overwinningen vonden wel onder leiding van Zinédine Zidane plaats: 3-0 in april 2016 en 2-3 in februari 2017.

O Villarreal won niet één van de laatste zeven competitiewedstrijden bij Real Madrid: vijf remises, twaalf nederlagen. Twee van de laatste drie visites aan het Santiago Bernabéu eindigden echter onbeslist: één nederlaag.

O Villarreal won de laatste twee uitwedstrijden in LaLiga, beide keren met 0-1. De laatste keer dat de Oost-Spanjaarden in competitieverband driemaal op rij buitenshuis wonnen, was in maart 2017.

O Real Madrid won vijf van de laatste zes thuisduels in LaLiga, maar verloor de laatste ontmoeting voor eigen publiek met 0-3 van Barcelona. De laatste keer dat de Madrilenen in competitieverband tweemaal op rij in eigen huis verloren, was in mei 2009 onder Juande Ramos.

O Real Madrid staat na zeventien speeldagen in LaLiga op ‘slechts’ 32 doelpunten. Dat is het laagste aantal sinds 2016/2017 (26 treffers); het seizoen waarin men kampioen werd.

O Real Madrid maakte dit seizoen slechts 28 procent van zijn competitiedoelpunten in de tweede helft: 9 van de 32. Het laagste percentage van welke LaLiga-club dan ook.

O Carlos Bacca had een aandeel in zes van de laatste tien doelpunten van Villarreal in LaLiga: drie assists en drie treffers.

O Cristiano Ronaldo was in zijn dertien competitieduels met Villarreal goed voor twaalf treffers. Niemand maakte ooit meer doelpunten tegen de Oost-Spanjaarden in LaLiga dan de aanvaller van Real Madrid.

O Real Madrid is de favoriete tegenstander van Carlos Bacca in LaLiga. De Colombiaan was in vier duels met de hoofdstedelingen goed voor evenveel doelpunten.

O Gareth Bale (vier treffers) is de enige speler uit LaLiga die dit seizoen minimaal vier doelpunten heeft gemaakt in minder dan 500 speelminuten: 498 minuten.