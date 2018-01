Oudste profvoetballer ter wereld verlengt: ‘Ik speel altijd met mijn hart’

Kazuyoshi Miura heeft wederom zijn contract verlengd. De spits, die volgende maand 51 jaar oud wordt, tekende donderdag wederom een nieuw contract bij Yokohama FC, een club uit de tweede divisie van Japan. De nieuwe overeenkomst voor Miura, die als bijnaam 'King Kazu' heeft, gaat zodoende zijn 33ste seizoen in als profvoetballer.

De 89-voudig international van Japan verbreekt daarmee zijn eigen record. Hij volgde vorig jaar de Engelse legende Sir Stanley Matthews op als oudste profvoetballer ooit. "Ik speel altijd met mijn hart, zie altijd nieuwe uitdagingen en denk zelfs dat ik nog elk seizoen kan leren", aldus de routinier, die vorig jaar zijn contract ook al met een jaar verlengde, tegenover lokale media.

Al sinds 2005 komt de oudste profvoetballer ter wereld uit voor Yokohama. Miura begon zijn profcarrière genoeg in Brazilië bij Santos in 1986 en voetbalde in Europa voor Genoa en Dinamo Zagreb. Hij werd in 1993 gekozen tot voetballer van het jaar in Azië. De spits leidde zijn land naar het WK van 1998 in Frankrijk, waar Japan debuteerde op het mondiale podium.