Wenger verwacht contractverlenging met City-doelwit: ‘Dat is ook wat ik wil’

Arsène Wenger hoopt nog altijd dat Alexis Sánchez bij Arsenal blijft. De Franse manager is op de hoogte van de geruchten dat de Chileen reeds in onderhandeling is met Manchester City over een overstap, maar koestert de hoop dat de aanvaller, die tot komende zomer vastligt, ook na komende zomer bij the Gunners gaat voetballen.

"Nee, de selectie had niets te maken met de transfermarkt. Ik hoef niet voor iedere beslissing verantwoording af te leggen", aldus Wenger na afloop van het gelijkspel van Arsenal tegen Chelsea in de Carabao Cup (0-0) tegenover verschillende Engelse media over het passeren van de Chileen. De trainer hoopt dat de aanvaller langer te bewonderen zal zijn in het Emirates Stadium. "Ja, dat is wat ik verwacht en wat ik ook wil. Ik vind dat hij een belangrijke speler is."

“Je kon dat zien toen hij inviel, hij zorgde meteen voor gevaar. Kijk, ik heb geen probleem als hij nu bijtekent of in juni. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik op hem kan bouwen”, aldus Wenger, die Jack Wilshere in de wedstrijd tegen Chelsea geblesseerd zag uitvallen. Le Professeur benadrukt echter dat de Engelsman niet heel lang afwezig zal zijn.

"Hij heeft een verstuikte enkel en op het eerste gezicht ziet het er niet slecht uit, maar natuurlijk zal het duel van komende zondag (tegen Bournemouth, red.) denk ik te snel komen. Ik weet niet hoe lang hij eruit zal liggen. Het is zonde dat we hem verliezen. Het is zijn goede enkel, dus ik ben positief over het herstel", aldus de Fransman.