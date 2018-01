Clubloze Italiaan moet Wenger vervangen

Internazionale is favoriet om Rafinha Alcântara over te nemen van Barcelona. De Italianen willen de Braziliaan eerst huren, waarbij een koopoptie van achttien miljoen moet worden afgedwongen. (Mundo Deportivo)

Alessandro Florenzi overweegt zijn contract bij AS Roma niet te verlengen. De verdediger annex middenvelder staat nog tot medio 2019 onder contract in de Italiaanse hoofdstad. (Transfermarketweb)

Éder vertrekt deze winter mogelijk bij Internazionale. De aanvaller, die eerder op de radar stond van onder meer Fiorentina en Leicester City, staat in de belangstelling van Sampdoria. (Transfermarketweb)