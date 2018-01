‘Of hij transfervrij weg mag bij Feyenoord? Ligt puur aan de omstandigheden’

Michiel Kramer lijkt op de weg naar de uitgang in De Kuip, maar of de spits transfervrij mag vertrekken, hangt volgens technisch directeur Martin van Geel van de situatie af. Kramer, die in de belangstelling zou staan verschillende binnen- en buitenlandse clubs, komt niet meer in de plannen van Giovanni van Bronckhorst voor en Van Geel is bereid de spits van de hand te doen.

"Dat ligt puur aan de omstandigheden en aan de club die komt", zegt Van Geel op het trainingskamp van Feyenoord in Marbella in gesprek met RTV Rijnmond. "Het is wel zo dat wij daar positief naar kijken, omdat dat voor ons kan. Michiel is in Rotterdam achtergebleven en heeft kenbaar gemaakt dat hij een nieuwe impuls aan zijn carrière wil geven." Kramer, die nu tweeënhalf jaar actief is bij Feyenoord, ligt nog tot komende zomer vast bij de regerend landskampioen.

Van Geel erkent dat het met de spits 'in het begin' behoorlijk goed ging. "Vorig jaar ook nog, al werd de rol al iets minder door de komst van Nicolai Jörgensen en dit jaar is die nog wat minder geworden." Van Geel zei tegen Feyenoord TV al dat er geen contractverlenging komt: "Hij heeft nog een half jaar contract, dat contract gaat Feyenoord niet verlengen." Kramer zou in ieder geval niet naar ADO Den Haag of Sparta Rotterdam gaan vertrekken, maar zou zijn zinnen hebben gezet op een buitenlands avontuur.

Van Geel geeft toe geen fan te zijn van de winterse transferperiode. "Ik doe daar eigenlijk het liefst zo min mogelijk in. Clubs die veel moeten doen, lopen achter de feiten aan, zijn in paniek of moeten dingen herstellen. Dat hoeven wij bij Feyenoord niet. Daarom is het rustiger. Met deze spelers willen we verder. Er gaat bij ons ook weinig gebeuren. Tenzij het exorbitant is, maar daar ga ik niet vanuit."