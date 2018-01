‘Barcelona kondigt transfer van 12,4 miljoen euro donderdag aan’

Barcelona maakt de komst van Yerry Mina naar alle waarschijnlijkheid donderdag bekend. De club uit Catalonië heeft met Palmeiras een akkoord bereikt over een transfersom van 12,39 miljoen euro, zo meldt Globo Esporte.

De transfersom is als volgt opgebouwd: Palmeiras ontvangt tien miljoen euro, Mina’s vorige werkgever Independiente Santa Fe incasseert 1,8 miljoen voor twintig procent van de eigendomsrechten en Barcelona is verder ruim 590.000 euro kwijt aan solidariteitsbijdragen. Mina wordt de duurste uitgaande transfer aller tijden voor de club uit São Paulo.

Toen de 23-jarige Mina in mei 2016 van Independiente Santa Fe naar Palmeiras vertrok, bedong Barcelona een eerste optie van negen miljoen euro op de Colombiaan. De club had de keuze om die binnen drie seizoenen te lichten. Barcelona was naar verluidt van plan om dat na het huidige seizoen te doen, maar heeft zich dus bedacht en haalt Mina nu al naar het Camp Nou.

Mina begon zijn carrière bij Deportivo Pasto, maakte op negentienjarige leeftijd zijn debuut voor los Cuyigans en maakte na één seizoen de overstap naar Santa Fe, waarmee hij onder meer de Copa Sudamericana won in 2015. Guachené, zoals de stopper ook wel wordt genoemd, vertrok in mei 2016 naar Palmeiras en werd in het kampioensjaar uitgeroepen tot de beste centrale verdediger van de Série A. Mina speelde tot dusverre 33 wedstrijden voor Palmeiras en daarin kwam hij tot acht doelpunten en twee assists.