Kuipers gaat stoppen en ziet opvolger: ‘Hij fluit gewoon heel erg goed’

Na het aankomende WK zal Björn Kuipers niet meer actief zijn als arbiter bij interlands. De scheidsrechter, die de afgelopen jaren de finales van onder meer de Europa League, Confederations Cup en de Champions League leidde, heeft laten weten dat het evenement in Rusland van komende zomer zijn laatste grote eindtoernooi wordt, mits hij wordt aangesteld door de FIFA.

"Het WK van 2018, daar wil ik zijn en daar zet ik alles voor opzij, Maar ik heb me voorgenomen om niet meer voor het EK van 2020 beschikbaar te zijn. Daar zal je mij niet meer treffen. En waarom niet? Omdat ik vind dat we een heel goede kandidaat achter ons hebben staan. Danny Makkelie is echt de beoogde opvolger om naar de grote toernooien te gaan", zegt de 44-jarige Kuipers in gesprek met De Telegraaf.

Kuipers heeft veel vertrouwen in zijn vakgenoot: "Hij krijgt niet alleen al mooie duels, hij fluit ook gewoon heel erg goed. Ik heb dan twee EK’s en twee WK’s mogen doen en prachtige finales mogen leiden.” Kuipers ziet het nog wel zitten om Europese duels te spelen: "In de Champions League blijf je me zeker nog zien. Na het WK beslis ik voor mezelf wat ik nog wil fluiten. Dan bekijk ik hoe blij ik er nog van word en hoe goed het nog allemaal gaat. Misschien fluit ik nog wel twee jaar en neem ik afscheid in 2019."