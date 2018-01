Spelers FC Utrecht reageren: ‘Vergeet niet dat Erik heel dominant is’

FC Utrecht besloot na het vertrek van Erik ten Hag naar Ajax om Jean-Paul de Jong door te schuiven, maar volgens De Telegraaf waren niet alle spelers daar even blij mee. Enkele voetballers zouden bij de directie te kennen hebben gegeven zich niet in de promotie van De Jong te kunnen vinden.

Voetbal International bevestigde de berichtgeving later en stelde dat FC Utrecht nog contact zocht met Mitchell van der Gaag, Henk Fraser en ‘twee gerenommeerde topcoaches’, maar vervolgens toch in zee besloot te gaan met de 47-jarige De Jong. Willem Janssen, aanvoerder van de Domstedelingen, begrijpt niet waar de verhalen vandaan komen.

“Als een trainer als Ten Hag weggaat, valt er een leegte. Het is vervolgens de vraag hoe Jean-Paul het gaat doen. Het antwoord heeft iedereen hier in Spanje kunnen zien: er is honderd procent bezieling, de energie spat er vanaf”, zo doelt Janssen in het Algemeen Dagblad op de 4-3 oefenoverwinning op Anderlecht.

Urby Emanuelson is benieuwd hoe De Jong het gaat doen in De Galgenwaard: “Maar dat is met iedere trainer die doorschuift. Het is wennen. Vergeet ook niet dat Ten Hag heel dominant is. Ik denk dat JP daardoor niet heeft kunnen laten zien waar hij voor staat. Hij verdient gewoon de kans”, besluit de verdediger annex middenvelder. FC Utrecht speelt op vrijdag 19 januari thuis tegen AZ.