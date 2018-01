‘Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil bij PSV’

Luuk de Jong lijkt een transfer naar CF América uit zijn hoofd te moeten zetten. De club uit Mexico heeft zich bij Benfica gemeld om Raúl Jiménez voor een half jaar te huren, zo heeft de spits bevestigd, en dus lijkt De Jong gewoon in Eindhoven te blijven. Daar heeft hij naar eigen zeggen geen problemen mee.

“Natuurlijk informeer ik me wel over een buitenlandse club als er belangstelling is, maar ik heb bij PSV een contract tot 2020 en het goed naar mijn zin”, zegt de international van Oranje tegen het Eindhovens Dagblad. “Er is altijd een kans op iets anders in transferperiodes. Als er niks concreets komt clubs, hoef ik niet na te denken.”

De 27-jarige De Jong durft een transfer in deze maand overigens ook niet helemaal uit te sluiten: “Zeg nooit ‘nooit’. Mexico? Het is een mooi land en een mooie competitie. Ik heb ook helemaal niet meer over de mislukte transfer afgelopen zomer naar Bordeaux gedacht, dat is afgesloten. Dat kan ook gebeuren. Ik heb ook nooit gezegd dat ik weg wil bij PSV.”

De in Zwitserland geboren De Jong, veertienvoudig international van het Nederlands elftal, speelt sinds de zomer van 2014 voor PSV en maakte sindsdien 62 doelpunten in 147 wedstrijden. Bovendien gaf hij daar 41 assists bij. Hij won twee landstitels en tweemaal d Johan Cruijff Schaal met PSV en heeft er nog een contract tot medio 2020.