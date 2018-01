Lammers held en schlemiel bij oefenwedstrijd PSV

Sam Lammers heeft PSV voor een nederlaag behoed. De aanvaller maakte in de nacht van woensdag op donderdag in de slotminuut van de officiële speeltijd de 1-1 tegen Corinthians en daar bleef het bij in Orlando. Rodriguinho had de club uit Brazilië na ruim een kwart wedstrijd spelen op voorsprong gezet.

Corinthians kwam na 24 minuten op voorsprong door toedoen van Rodriguinho die de bal na een vrije trap eenvoudig kon binnen tikken. PSV speelde geen overtuigende eerste helft, maar kreeg wel enkele kansen via Luuk de Jong, Hirving Lozano en Marco van Ginkel. Het team van trainer Phillip Cocu wist echter niet te scoren.

VIDEO ?? | Met dit doelpunt? voorkwam Sam Lammers vannacht dat PSV verloor van SC Corinthians Paulista! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 januari 2018

Ook na de pauze slaagden de Eindhovenaren er lange tijd niet in om de uitblinkende Cássio Ramos, die in het verleden nog vijf wedstrijden voor PSV speelde, te verschalken. PSV speelde beter dan voor rust, maar veel verder dan een kans voor Cody Gakpo kwam men niet. In de slotminuut werd het toch nog 1-1: Lammers was succesvol na een scrimmage. De strafschoppenserie die na negentig minuten volgde werd gewonnen door Corinthians.

In die penaltyreeks groeide de twintigjarige Lammers uit tot de schlemiel, want hij miste als enige. Adam Maher, Daniel Schwaab, Santiago Arias en Donyell Malen maakten vanaf elf meter geen fout, terwijl namens Corinthians Júnior Dutra, Fellipe Bastos, Maycon, Guilherme Camacho en Giovanni Augusto wisten te scoren. PSV oefent komende vrijdag tegen een andere club uit de Braziliaanse Série A: Fluminense.