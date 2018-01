Barcelona wil zondag einde maken aan slechtste uitreeks van de eeuw

Barcelona won de laatste vier competitiewedstrijden op rij en incasseerde dit seizoen nog geen nederlaag in LaLiga. Real Sociedad zou gezien de historie de ploeg kunnen zijn die een einde maakt aan die reeksen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in Anoeta, zondag vanaf 20.45 uur.

O Real Sociedad is ongeslagen in de laatste zeven thuiswedstrijden tegen Barcelona in LaLiga (vijf zeges, twee remises). De laatste nederlaag in het Anoeta tegen Barcelona was in mei 2007 (0-2).

O De reeks van zeven uitwedstrijden tegen dezelfde ploeg zonder overwinning is de slechtste van Barcelona in deze eeuw.

O De Baskische ploeg heeft maar een van de laatste zeven competitieduels gewonnen (drie nederlagen, drie remises). In drie van de laatste vier duels wist Sociedad niet te scoren.

O Barcelona heeft de nul gehouden in de laatste vier competitiewedstrijden. De laatste keer dat Barça vijfmaal op rij geen tegendoelpunt kreeg, was in mei 2016.

O. In elf van de voorgaande dertien seizoenen waarin Barcelona de koploper van Spanje was in deze fase van de competitie, werd het uiteindelijk kampioen. De seizoenen 2006/07 (Real Madrid en 2013/14 (Atléico Madrid) zijn de twee uitzonderingen.

O Real Sociedad maakte dit seizoen zes doelpunten in het eerste kwartier van een wedstrijd, meer dan elke andere club in LaLiga. Barcelona is een van de drie ploegen die nog niet scoorde in de eerste vijftien minuten.

O Lionel Messi heeft veertien doelpunten gemaakt in negentien officiële wedstrijden tegen Real Sociedad. Slechts vier daarvan werden gemaakt in het Anoeta.

O William José was in drie wedstrijden tegen Barcelona betrokken bij evenzoveel doelpunten (twee treffers, één assist).

O Jordi Alba en Sergi Roberto zijn dit seizoen de spelers in LaLiga die het vaakst een assist gaven aan één specifieke speler. Alba bereidde vijf keer een doelpunt van Lionel Messi voor; Roberto gaf vijf assists aan Luis Suárez.

O Ernesto Valverde heeft als trainer slechts vijf van zijn vijftien wedstrijden gewonnen tegen Real Sociedad. Bij vier van de vijf overwinningen betrof het een thuiswedstrijd.