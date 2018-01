Dost onderstreept topvorm en schiet Sporting naar halve finale

Sporting Portugal blijft in de race om de Taça de Portugal, het eerste bekertoernooi van het land. Het team van Jorge Jesus was woensdagavond met 1-2 te sterk voor Cova Piedade, de nummer dertien van de tweede afdeling van Portugal. Bas Dost maakte het winnende doelpunt in het Estádio Municipal José Martins Vieira.

De international van het Nederlands elftal nam na 78 minuten de 1-2 voor zijn rekening. Hij punterde de bal van dichtbij binnen, nadat Pablo Battaglia het leer na een hoekschop voor de voeten van Dost had gekopt. De 28-jarige Dost maakte daarmee alweer zijn 21e doelpunt in 29 officiële wedstrijden in het lopende seizoen.

⚽ Bas Dost schiet Sporting Clube de Portugal naar de halve finale van het bekertoernooi met deze treffer! ⚽ Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 januari 2018

De overige treffer van Sporting werd gemaakt door Bruno Fernandes, die na 54 minuten de doelman van Cova Piedade verraste met een van richting veranderd schot. Cléo maakte er later vanaf elf meter 1-1 van, maar door de treffer van Dost werd het dus toch nog 1-2. De spits begon overigens niet in de basis; hij viel na 46 minuten in voor Bryan Ruiz.