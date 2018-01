PSG bekert verder dankzij Neymar; Mbappé getorpedeerd door keeper

Paris Saint-Germain heeft zich bij de laatste vier geschaard van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk. De koploper van de Ligue 1 was met 0-2 te sterk voor Amiens en kan zich nu richten op de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Nantes, de nummer vijf van de competitie.

Unai Emery stelde nagenoeg zijn beste elf op, maar zag hoe zijn sterrenensemble na 45 minuten spelen op een doelpuntloze stand bleef steken. PSG kreeg uiteraard wel kansen: Neymar stuitte na negen minuten op Régis Gurtner, Kylian Mbappé mikte na een kwart wedstrijd spelen naast en ook Adrien Rabiot had het vizier niet op scherp staan. Na ruim een half uur moest Amiens verder met tien man: Gurtner torpeerde Mbappé, kreeg rood en werd tussen de palen vervangen door Jean-Christophe Bouet. Di María, Harisson Manzala (Amiens) en Mbappé kregen hierna mogelijkheden, maar het bleef 0-0.

ROOD! ♦ De keeper van Amiens SC Football moet douchen na deze tackle op Mbappe! Geplaatst door voetbalzone op woensdag 10 januari 2018

In de tweede helft brak Neymar al gauw de ban, want na acht minuten mocht hij na een overtreding van Thomas Monconduit vanaf elf meter aanleggen en oog in oog met Bouet maakte de Braziliaan geen fout: 0-1. PSG voerde de druk vervolgens op: een van richting veranderd schot van Mbappé teisterde de lat, Bouet redde op een poging van Di María en Mbappé schoot na een klein uur spelen rakelings naast in Stade de la Licorne.

Door de minimale marge bleef het enigszins spannend en PSG deed dan ook zijn best om er zo snel mogelijk 0-2 van te maken. Marquinhos raakte een kwartier voor tijd de lat, maar Rabiot had drie minuten later meer geluk. De middenvelder kopte uit een hoekschop van Di María via de paal raak: 0-2. Serge Gakpé had in de slotfase nog de eretreffer voor zijn rekening kunnen nemen, maar de rechtsbuiten van Amiens faalde in de afwerking.