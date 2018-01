‘Als je je laat uitlenen door Chelsea, doe je dat ook voor het geld’

Andreas Christensen zette dinsdag zijn handtekening onder een nieuw contract en ligt nu tot medio 2022 vast bij Chelsea. De verdediger wordt door menigeen beschouwd als de natuurlijke opvolger van John Terry, omdat hij net als Terry via de jeugdopleiding van the Blues is doorgestoten tot het eerste. Dat heeft voor Tómas Kalas, die wordt uitgeleend aan Fulham, echter niet zo heel veel waarde.

“Hij is pas de tweede jongen (die uit de academie komt en doorbreekt, red.) na Terry, dus als je dat nagaat, dan zegt het allemaal niet zoveel. Het is best inspirerend om iemand voor Chelsea te zien spelen die jaren jonger is dan ik, natuurlijk. Ik moet zelf nog bekijken wat ik aan Chelsea kan toevoegen, maar als ik zo weinig bij Chelsea zou spelen, dan ga ik daar niet naartoe”, zo wordt de 24-jarige Kalas geciteerd door the Sun.

Kalás heeft op Stamford Bridge nog een contract tot medio 2021, maar gaat er niet vanuit dat hij ooit nog een wedstrijd voor the Blues gaat spelen. “Je moet vooruit, niet? Ik denk dat ik daar nu mee bezig ben, met vooruitgaan. Als ik dat doe door in de Championship wedstrijden te spelen, dan denk ik dat mij dat meer oplevert dan wanneer ik tijdens Premier League-duels op de bank zit bij Chelsea. Ik wil ook niet verhuurd blijven worden.”

“Chelsea weet dat ook heel goed. Van de laatste zeven seizoenen ben ik er zes uitgeleend. Ik denk ook niet dat het het plan van de club is om mij te blijven uitlenen. Binnen één of twee jaar hoop ik dat er een beslissing wordt genomen waardoor ik mij echt ergens kan settelen. Het is moeilijk om te slagen bij Chelsea. Maar als je een vierjarig contract aangeboden krijgt, dan kun je gewoon niet weigeren. Als je wordt uitgeleend door Chelsea, dan doe je dat niet alleen maar voor je plezier, maar ook omdat Chelsea je doorbetaalt. Het gaat ook om geld.”