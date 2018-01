Gehavend Arsenal verlaat Stamford Bridge met tevreden gevoel

De eerste confrontatie tussen Chelsea en Arsenal in de halve finales van de EFL Cup heeft geen winnaar opgeleverd. Chelsea kreeg woensdagavond voor eigen publiek met name in de tweede helft de beste mogelijkheden, maar slaagde er uiteindelijk niet in een doorbraak te forceren: 0-0. Het was voor de derde keer dit seizoen dat de Londense ploegen elkaar in evenwicht hielden, na twee eerdere gelijke spelen in de Premier League. Over twee weken wacht in het Emirates Stadium de return.

Beide teams troffen elkaar precies een week geleden ook al voor de competitie en helden elkaar toen in een spectaculaire wedstrijd in evenwicht (2-2). Chelsea trad op eigen veld aan in nagenoeg zijn sterkst mogelijke opstelling en stond tegenover een gehavend Arsenal: zo ontbrak Mesut Özil vanwege een blessure, terwijl Alexis Sánchez door manager Arsène Wenger, die zelf een schorsing uitzat, aanvankelijk op de bank gehouden werd. Ondanks de personele problemen bleven the Gunners in de eerste helft betrekkelijk eenvoudig op de been.

Sterker nog: de eerste serieuze mogelijkheid was na ruim twintig minuten voetballen voor het bezoek uit Noord-Londen. Jack Wilshere lepelde de bal op fraaie wijze over de verdediging van Chelsea heen, maar Alexandre Lacazette schoot vervolgens oog in oog met Thibaut Courtois wild over. Aan de overzijde dwong Victor Moses David Ospina tot een redding in de korte hoek, terwijl Cesc Fàbregas in de slotminuut van een gelijk opgaande eerste helft in de handen van de doelman kopte. Tussendoor had Alex Iwobi namens Arsenal de vuisten van Courtois getest.

Chelsea kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer. Arsenal werd overrompeld in de eerste minuten van het tweede bedrijf en kreeg al snel een flinke tegenvaller te verwerken. Wilshere moest zich laten vervangen met een blessure nadat hij een voorzet van Moses had geblokt. De ploeg van Wenger werd flink onder druk gezet in het eerste kwartier na rust. Andreas Christensen kopte van dichtbij over nadat een voorzet van N'Golo Kanté was verlengd door Marcos Alonso, terwijl Álvaro Morata na een individuele actie in het zijnet schoot.

Wenger besloot 25 minuten voor tijd alsnog Sánchez als vervanger van Lacazette binnen de lijnen te brengen. Luttele seconden na de rentree van de Chileen voorkwam Shkodran Mustafi voor de doellijn een zeker doelpunt van Moses. Chelsea slaagde er niet in het krachtsverschil uit te drukken in een voorsprong en moest toezien hoe de stadsgenoot weer beter in de wedstrijd kwam. Arsenal kwam nog wel goed weg toen Fàbregas in de slotfase de buitenkant van de paal raakte uit een moeilijke hoek, maar hield uiteindelijk wel stand.