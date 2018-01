‘Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Dan ga ik toch voor Ronaldo!’

In deze aflevering van WAG's rijdt voormalig Miss Nederland Jacqueline Steenbeek mee met Justus. Ze kreeg een relatie met Derk Boerrigter in de tijd dat de rappe buitenspeler in Schotland bij Celtic voetbalde. Derk is sinds afgelopen zomer in principe gestopt met voetballen, hoewel hij nog altijd topfit is en best wil luisteren als een interessante club aanklopt. Intussen heeft Jacqueline zelf haar carrière als model ingeruild voor die van verloskundige en heeft ze een eigen praktijk in medische en pretecho's: Baby Glimpse.

Check de aflevering hieronder!