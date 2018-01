Voormalig Eredivisie-spits krijgt na 33 Slowaakse goals kans in België

Rangelo Janga is terug in de Benelux. De 25-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2021 getekend bij AA Gent, zo maakt de huidige nummer vijf van de Pro League bekend. Janga is afkomstig van AS Trencín uit Slowakije.

De geboren Rotterdammer speelde anderhalf jaar voor Trencín en maakte in die periode 33 doelpunten in 58 wedstrijden. Bij het AA Gent van trainer Yves Vanerhaeghe moet hij de concurrentie aangaan met Yuya Kubo, Mamadou Sylla en Roman Yaremchuk. Kubo is met zes doelpunten de clubtopscorer van het lopende seizoen.

Janga begon zijn carrière bij Willem II en via Excelsior, het Cypriotische Aradippou en FC Dordrecht kwam hij in de zomer van 2016 bij Trencín terecht. Hoeveel die club voor de international van Curaçao ontvangt, is niet bekend.