‘Als ik verhuurd moet worden, dan zou Sparta een mooie optie zijn’

ADO Den Haag bereidt zich momenteel in het Turkse Belek voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De club uit de Hofstad beleefde een verdienstelijke eerste seizoenshelft, die uiteindelijk werd afgesloten met een zevende plaats, en hoopt zijn huidige selectie bij elkaar te houden.

Zo zou sterspeler Nasser El Khayati in de nadrukkelijke belangstelling van Northampton Town staan, terwijl ook enkele clubs uit het Midden-Oosten zijn verrichtingen nauwlettend in de gaten houden volgens het Algemeen Dagblad. "Er is op dit moment niets concreet. Dat houdt me ook niet bezig”, reageert de middenvelder op de vermeende interesse.

Het is ADO er veel aan gelegen El Khayati te behouden voor de club. De 28-jarige middenvelder werd vorig seizoen een halfjaar gehuurd van Queens Park Rangers, waarna hij afgelopen zomer definitief werd vastgelegd door ADO. Met zes doelpunten en vijf assists in zestien competitiewedstrijden is hij dit seizoen een van de absolute uitblinkers in de succesploeg van Alfons Groenendijk.

Mogelijk neemt de club in de winterse transferperiode nog wel afscheid van Édouard Duplan. De 34-jarige aanvaller kon deze voetbaljaargang in de Eredivisie pas driemaal rekenen op een basisplaats en zou in de belangstelling staan van Sparta Rotterdam. Duplan speelde in zijn carrière al eerder voor de Kasteelclub. "Als ik verhuurd moet worden, dan zou Sparta een mooie optie zijn, maar daar ben ik nu niet mee bezig. We zijn bezig aan een mooi seizoen en het is leuk voor een speler om daar onderdeel van te zijn", wordt de Fransman geciteerd door Omroep West.