‘Hij raakte geblesseerd toen hij moest doorbreken bij Ajax’

Vaclav Cerny raakte in oktober in de bekerwedstrijd tegen ASV De Dijk (1-4) geblesseerd. De aanvaller scheurde de voorste kruisband in zijn rechterknie af en daardoor was het al einde seizoen voor hem, tot teleurstelling van niet alleen de Tsjech zelf, maar ook van directeur spelersbeleid Marc Overmars.

“Die liep hij op, net op het moment waarop wij hoopten dat hij door zou breken”, zegt Overmars tegen Voetbal International. “Hij heeft heel lang gewacht op zijn kans en zat er echt dicht tegenaan. We wisten dat we aan de rechterkant alleen David Neres hadden, dus de kans was groot dat hij dit seizoen veel minuten zou krijgen.”

Overmars noemt de blessure van Cerny ‘heel zuur’: “We zijn er enorm ziek van.” De twintigjarige Tsjech speelt sinds de winter van 2014 voor Ajax; hij kwam over van Pribram en speelde tot dusverre 26 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was Cerny goed voor vier doelpunten en zes assists.